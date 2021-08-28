شكرا لقرائتكم خبر عن "زغروطة" من زينة فى حفل تامر حسنى بعد طلب منه أمام الجمهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب تامر حسني بـ زينة بعد حضورها حفله الذي أقيم في الساحل، أثناء قضاء إجازتها الصيفية هناك، حيث حضرت وسط جمهور تامر، لكن نجم الجيل أراد أن يرحب بتواجدها في الحفل فطلب منها وهو علي المسرح "إلقاء زغروطة" قائلاً: "سمعينا زغروطة يا زينة"، لتحمل زينة المايك وتلقي "زغروطة" على أنغام الموسيقي نالت أعجاب وتصفيق حار من جمهور الحفل.







زينة تلقي زغروطة في حفل تامر حسني بالساحل



زينة تلقي زغروطة في حفل تامر حسني

وخلال نفس الحفل لم تفوت بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني الحفل دون الاحتفال بعيد ميلاده، حيث صعدت بسمة علي المسرح وبجانبها "كيك ضخم" احتفالاً بعيد ميلاد زوجها، لكن تامر لم يكتفِ بهذا، بل طلب من بسمة الغناء له على المسرح قائلاً: "سقفة لـ بسمة يلا غني .. اتكسفتي .. انتي هريانا غني في البيت"، لترد بسمة وتغني أغنية "كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب" لزوجها نجم الجيل، فيعبر تامر عن حبه لزوجته أمام جمهوره ويعانقها ويقبل رأسها.

بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني علي المسرح

بسمة بوسيل تغني لتامر حسني في عيد ميلاده

تامر حسني يقبل رأس زوجته بسمة بوسيل

وكان قد تألق تامر حسني الأسبوع الماضي في حفله علي المسرح الرومانى فى الساحل الشمالى، وذلك فى أولى الحفلات على المسرح الرومانى منذ فترة طويلة، معبرًا عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، عن فخره بالمشاركة فى هذا الحدث.

وكتب تامر حسنى، تعليقا على صور الحفل التى تظهر حضورا جماهيريا كبيرا: "فخور إنى شاركت فى إعادة المسرح الروماني المصري العظيم مع جمهوري المحترم الراقى، فخور بالتنظيم الرائع وكل من شارك في إخراج الحفل بالشكل اللي فعلاً يليق بالفن المصري والمسرح الروماني العظيم، شكراً لعباقرة المسرح، الفنان الرائع احمد عصام و المبدعين - عماد نبيل - طارق صبري - تامرفوزي - ياسر انور - احمد عبد القادر ومدير التصوير الكبير جلال الزكي - و المخرج المتميز أكرم فاروق".

وتابع : "شكراً لرجال مديرية أمن مطروح والعلمين على المجهود العظيم المبذول فى التنظيم الراقى شكراً لكل أفراد فرقتى الموسيقية الكبيرة".

على جانب آخر تخطت أغنية "صعبة" حاجز الـ52 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامرحسنى، محققة المركز الثالث على العالم، وكانت الأغنية قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة نظرًا لظهور تامر بلوك مختلف نال إعجاب الجميع.