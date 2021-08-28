شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وهشام عاشور يستكملان شهر العسل فى الساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت النجمة نيللى كريم من إجازة شهر العسل في نيويورك، لكنها لم تنهِ إجازتها، حيث تستكمل نيللى شهر العسل برفقة زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور في الساحل الشمالي، وظهرت نيللي في أكثر من صورة برفقة أصدقائها المقربين وزوجها في عدد من السهرات، كما رقصا الثنائي علي أغنية "مبروك" لرامي عياش، في حين اطلت نيللى صباح اليوم بصورة علي متابعيها وسط البحر والشمس.



نيللى كريم برفقة اصدقائها المقربين في الساحل الشمالي (1)



نيللى كريم برفقة اصدقائها المقربين في الساحل الشمالي (2)



نيللى كريم برفقة اصدقائها المقربين في الساحل الشمالي (3)



نيللي كريم ترقص برفقة هشام عاشور علي اغنية مبروك (1)



نيللي كريم ترقص برفقة هشام عاشور علي اغنية مبروك (2)



نيللي كريم تقضي شهر العسل بالساحل الشمالي

وكانت قد تلقت نيللى كريم، وزوجها هشام عاشور، الصبارة الراقصة هدية من أحد أصدقائهما في نيويورك، ونشرت نيللى فيديو للصبارة الراقصة عبر ستورى حسابها الرسمي بانستجرام.

ورصد الفيديو الصبارة الراقصة: "يا هشام ويا نيللى بجد وحشتونا اوووى اووى، نيويورك ضلمت بعد ما مشيتو".

نيللى كريم

وكانت النجمة نيللي كريم قد ظهرت في صور جديدة مع زوجها نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، بصحبة عدد من أصدقائهما، أثناء قضائهما لشهر العسل في نيويورك، يتجولان في شوارع نيويورك ونالت الصور إعجاب العديد من الجمهور فور قيام عاشور بنشرها عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "إنستجرام".

وكشفت الفنانة نيللى كريم، عن أن "دبل" زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، تم تصنيعهما خصيصا لهما، على يد شخص متخصص فى تصميم المجوهرات فى مدينة نيويورك الأمريكية.

ونشرت نيللى كريم صور من مراحل تصنيع وتنفيذ خاتمى الزفاف عبر حسابها الرسمى بإنستجرام فى خاصية الاستورى، ونشرت صور الخاتمين، ووجهت الشكر لمصممهما "آلان مايكل" وقالت له: "شكرا لك آلان نحن نحبهما"، وقالت تعليقا على صورة أخرى: "خواتم زفاف هاند ميد، على يد المتميز آلان مايكل".

يذكر أن نيللى كريم احتفلت بعيد الميلاد الأول لزوجها هشام عاشور في نيويورك بعد أسبوع من زواجهما، حيث كشف عاشور لاعب الاسكواش السابق عن فيديو فى ستورى انستجرام الخاص به وهو يحتفل بعيد ميلاده برفقة نيللى وشقيقة رامى عاشور وعدد من أصدقائه المقربين هناك عاشور قضى فترة طويلة فى نيوورك ثم عاد إلى مصر بعد تغيرات جائحة كورونا.