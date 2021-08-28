"تحدثت عنه كميت".. تفاصيل أزمة بدرية طلبة وشقيقها الذي على قيد الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أزمة جديدة تشتعل بين الفنانة بدرية طلبة وشقيقها "وليد"، بعد إعلانها وفاته رغم وجوده على قيد الحياة، عقب احتفالها بعقد قران ابنته بسبب رفضه حضور عقد قرانها.

وقال وليد طلبة شقيق الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابه على "فيسبوك": "أختي الفنانة بدرية طلبة.. منزلة نعي إني توفيت.. عشان رفضت أروح كتب كتاب بنتي النهاردة، طلعوا عليا إشاعة الموت، وانتظروا أحلى مفاجآت مني يا اللي المفترض كنتوا اخواتي ومن بطن واحدة.. انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا".

وكانت الفنانة بدرية طلبة، نشرت صورة تجمعها مع ابنة شقيقها "وليد" عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "كبرتي يا قلب عمته.. بنت أخويا رحمة الله عليه، وكتب كتابها النهاردة.. ربنا يخليلك أعمامك وخلانك الرجالة المحترمين سندك وضهرك، ويرحم أبوكي برحمته الواسعة".

وأضافت: "أدعو لـ مريم ربنا يتمم لها فرحها وأشوفها أسعد البنات في بيتها.. الزفاف يوم 4 سبتمبر، عقبال عندكم".

ومن جانبه، تواصل موقع "الخليج 365" مع الفنانة بدرية طلبة، ورفضت التعليق أو الحديث في تفاصيل هذا الموضوع، مؤكدة أنه أمر شخصي ولا تحب الحديث فيه، مطالبة الصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أي شئ يتعلق بهذا الأمر.

جدير بالذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرًا في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2021، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة: "ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، خالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز".