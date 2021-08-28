بعد إيقاف التعامل معه.. محمد سامي عن صورته مع تامر مرسي: "بألف عنوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه بالمنتج تامر مرسي، الرئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سابقا، من حفل زفاف شقيقته ريم سامي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلقًا "صورة بألف عنوان".

وظهر في الصورة كل من الفنانة مي عمر، تامر حسني، زينة، محمد سامي، تامر مرسي.

يذكر أن الشركة المتحدة أصدرت بيانًا بإيقاف التعامل مع المخرج محمد سامي عقب عرض مسلسل "نسل الأغراب"، في رمضان الماضي.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.

واحتفلت الفنانة ريم سامي بحفل خطبتها الخميس الماضي، على رجل الأعمال طارق هيمن في حفل أقيم بالساحل الشمالي.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل الخطوبة، بينهم: "ماجد المصري، أحمد زاهر، إدوارد، الإعلامية هالة سرحان، والمذيعة بوسي شلبي"، وغيرهم.