بعد اجتماع السيسي.. شريهان توجه رسالة لشعب بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة شريهان رسالة لشعب بغداد عقب اجتماع ثلاثي بين مصر وبغداد وقطر على هامش قمة بغداد للتعاون والشراكة، اليوم، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكتبت شريهان تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "سلام يا دار السلام بغداد الشعراء والأدباء والعلماء بغداد دجلة والفرات، عاصمة الرشيد والمأمون، سلام يا عاصمة العالم وبيت حكمة البشر".

وأضافت: "حمدًا لله إن شاء الله على سلامتك بالله وشعبك الوفي الكريم وجميع أشقائك، حفظ الله بغداد وشعبها العظيم".

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية وموسعة مع الرئيس العراقي في القصر الجمهوري ببغداد.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد استقبل صباح اليوم السبت، الرئيس السيسي فور وصوله مطار بغداد الدولي؛ للمشاركة في قمة "بغداد للتعاون والشراكة".