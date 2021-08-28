دينا فؤاد لـ"الخليج 365": "200 جنيه" إنتاج ضخم.. و"لو بنتي فكرت تمثل هقولها بلاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها، بالاشتراك في بطولة فيلم "200 جنيه"، الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

وأضافت دينا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الشركة المنتجة فيردي تحمست للعمل وهو إنتاج ضخم، وشجعني أن الفيلم للمؤلف المحترم أحمد عبدالله ومع المخرج الكبير محمد أمين"، وعن التعاون لأول مرة مع أمين قالت "هايل وبيدينا نصائح في محلها مش بنحس بالوقت معاه خالص".

دينا فؤاد كشفت أنها باتت في الفترة الأخيرة تحرص على تلبية رغبة ابنتها حضور العروض الخاصة لأفلامها، مشيرة أنها تتفاءل بوجودها معها، وهنأتها ابنتها "زينة" بالفيلم متمنية أن يعجب الجمهور.

زينة أشارت أنها لم تفكر بعد إذا كانت ستحترف التمثيل أم لا، لكنه أمر وارد ولا تستبعده، وعن رأي دينا فؤاد في ذلك، قالت "هقولها بلاش، هشفق عليها من المجهود والضريبة اللي بتدفع طول الوقت، وإنك لازم تسعى وتقدم أعمال ناجحة، وبنفضل في سبق"، مشددة أن الأمر سيكون نصيحة فقط لابنتها وليس قرارا فالجيل الحالي لا يستطيع أحد أن يأخذ القرار بدلًا عنه.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، دينا فؤاد، مي سليم، غادة عادل، ليلى علوي، أحمد رزق، أحمد آدم، نرمين زعزع، محمود حافظ، وملك قورة.