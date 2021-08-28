محمد رمضان يحذف صور نشرها من مكان انفجار مرفأ بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورًا له خلال زيارته مكان انفجار مرفأ بيروت.

وعلق محمد رمضان على الصور: "أثناء زيارتنا لمكان انفجار مرفأ بيروت، قلوبنا معكي يا أجمل البلاد".

وبعد دقائق قليلة حذف الفنان محمد رمضان تلك الصور التي نشرها من مكان انفجار مرفأ بيروت في لبنان.

وعلى جانب آخر، طرح محمد رمضان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "على الله" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

كان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.