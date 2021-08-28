معتزة صلاح عبدالصبور تقدم ورشة تمثيل في مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينظم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عدد من الفعاليات الموازية، خلال فترة انعقاد دورته التأسيسية المقرر في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر المقبل، وتعلن إدارة المهرجان عن فتح باب التقديم للمشاركة في أولى هذه الفعاليات، وهي ورشة فن أداء الممثل من خلال الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تقدم الورشة الفنانة معتزة صلاح عبدالصبور، وهي ممثلة مسرحية ومدربة تمثيل تخرجت من قسم الأدب الإنجليزي والمقارن بالجامعة الأمريكية، وبدأت رحلتها مع التمثيل أثناء الدراسة في المرحلة الثانوية بالولايات المتحدة الأمريكية، وواصلت من خلال مسرح الجامعة الأمريكية، ثم انتقلت للمسرح الاحتراف، وشاركت بالتمثيل في عدد من العروض المسرحية الناجحة وحازت على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان القومي للمسرح عام ٢٠٠٧.

تدربت معتزة على فن التمثيل وكذلك العمل كمدربة على يد عدد من مدربي المسرح العالميين منهم على سبيل المثال لا الحصر: المخرج وممثل المسرح الأمريكي جريج هنري الرئيس الحالي لمركز لينكولن لفنون الدراما بنيويورك، والمدرب والممثل انطونيو سيسرينو مدرب فن الكوميديا ديلارتيه، ومدرب الحركة المسرحية والرقص خايمى ليما من بيرو، والممثل والمخرج السنيمائي الأمريكي مارك ترافيس، والمخرج والممثل المسرحي كارلوس دياز الرئيس الأسبق لقسم الدراما بالأكاديمية الوطنية للفنون الادائية بتشيلى، والمخرج والممثل المسرحي البريطاني چايلز فورمان أستاد الدراما بسنتر لندن، ومؤسس مركز جايلز فورمان للتمثيل، والبروفيسور يورى السكيتتز رئيس المعهد العالمي لتدريب المسرح، ببرلين.

وتعتمد في برنامج التدريبات الخاصة بها على برنامج عمل مستوحى من كافة المناهج والمدارس الهامة التي أثبتت فاعليتها الكبيرة في مجال تدريب الممثل، منها تدريبات ستانسلافسكى، وأوتا هاجن، وسانفورد مايزنير، وستيلا ادلر، وبوبى لويس، وهارولد كلورمان، ولارى موس، وهارى ماستر جورج، وجاك لو كوك وآخرين، حيث أنها كلها مناهج متشابكة وبينها تماس شديد يصل إلى الحالة الأكثر استعدادا واحترافية وشفافية ووعيا وصدقا للممثل على سواء على خشبة المسرح او أمام الكاميرا.

تعتبر الورشة بمثابة كورس تمثيل مكثف 25 ساعة بواقع 5 ساعات يوميا لمدة 5 أيام خلال فترة انعقاد المهرجان بداية من يوم 16 وحتى 20 سبتمبر المقبل بمشاركة 15 متدرب كحد أقصى يتم اختيارهم من خلال اختبارات تعقد الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء 7 سبتمبر بالمجلس الأعلى للثقافة، ويقدم خلالها المتقدمون مونولوج من نص مسرحي وليس سينمائي أو تليفزيوني بأية لغة يفضلونها، لا تتجاوز مدته خمس دقائق، على أن تكون الشخصية الدرامية المختارة في مرحلة عمرية مقاربة لسن المتدرب أو المتدربة، ويشترط للمشاركة في الورشة الخبرة السابقة في التمثيل، والجدية والالتزام بمواعيد الاختبار ومواعيد الكورس وفى حالة الغياب ولو لمرة واحدة لن يسمح للمشارك بالاستمرار في الورشة.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيسته ومؤسسته الممثلة والمخرجة عبير لطفي، ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبدالمنعم، والمخرجة عبير علي، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والمراكز الثقافية الأجنبية البريطاني والروسي وجوتة والتحرير لاونج، والسفارة الهولندية، واستوديو عماد الدين وجمعية النهضة العلمية والثقافية الجيزويت وجمعية يهمني الإنسان.