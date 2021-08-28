الحلفاوي يكشف عن أمنياته للموسم الجديد في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن أمنياته للموسم الجديد في الدوري المصري.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "دلوقتي الأهلي حقق سلسلة بطولات في موسم واحد وما تزال أمامه فرصة للزيادة، والزمالك فاز ببطولة الدوري الغائبة واستعاد الفرحة والثقة".

وأَضاف: "هل ثمة أمل في موسم قادم راقٍ يخلو من الكراهية والبذاءات، تسوده العدالة والروح الرياضية، والملاسنات الجماهيرية في إطار من المحبة.. زهقنا من القبح".

جدير بالذكر أن الزمالك توج رسميا بلقب الدوري الممتاز لموسم 2020-2021 للمرة الـ13 في تاريخه، وذلك بعد نهاية مباراة الفريق أمس الجمعة، أمام فريق البنك الأهلي في الجولة الأخيرة للمسابقة، لينتزع الدرع بعد منافسة قوية مع النادي الأهلي حامل اللقب السابق.