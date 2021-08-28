فن ومشاهير

محمد هنيدي يحتفل بـ تخطي إيرادات "الإنس والنمس" 42 مليون جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد هنيدي بطريقة كوميدية، بتخطي إيرادات فيلمه الجديد الإنس والنمس 42 مليون جنيه.

ونشر الفنان محمد هنيدي صورته من فيلم سابق له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسيوك": "الحمد لله.. إيرادات فيلم الإنس والنمس تخطت 42 مليون جنيه.. وده بسببكم بعد فضل ربنا وكرمه.. والله عايز ابتدي حملة جديدة للفيلم بس والله استحي".

فيلم "الإنس والنمس " بطولة كل من محمد هنيدي، صابرين، منة شلبي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، وشريف دسوقي، وقصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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