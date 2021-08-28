محمد هنيدي يحتفل بـ تخطي إيرادات "الإنس والنمس" 42 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد هنيدي بطريقة كوميدية، بتخطي إيرادات فيلمه الجديد الإنس والنمس 42 مليون جنيه.

ونشر الفنان محمد هنيدي صورته من فيلم سابق له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسيوك": "الحمد لله.. إيرادات فيلم الإنس والنمس تخطت 42 مليون جنيه.. وده بسببكم بعد فضل ربنا وكرمه.. والله عايز ابتدي حملة جديدة للفيلم بس والله استحي".

فيلم "الإنس والنمس " بطولة كل من محمد هنيدي، صابرين، منة شلبي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، وشريف دسوقي، وقصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.