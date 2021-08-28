رسالة رونالدو للسيدة العجوز تحصد أكثر من 44 مليون “لايك”!

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 42 دقيقة

بعث نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رسالة مؤثرة بعد مغادرته نادي يوفنتوس الإيطالي لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وافتتح رونالدو رسالته التي وجهها إلى النادي الملقب بـ”السيدة العجوز”، وحصدت أكثر من 40 مليون إعجاب منذ أن نشرها أمس الجمعة عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي: “اليوم أغادر ناديا رائعا هو الأكبر في إيطاليا، وبالتأكيد واحد من أكبر الأندية في أوروبا”.

وواصل: “لقد بذلت قلبي وروحي لنادي يوفنتوس، وسأحب دائمًا مدينة تورينو حتى أيامي الأخيرة، لطالما احترمتني المجموعة الجماهيرية، تيفوسي بيانكونيري، وحاولت أن أشكر هذا الاحترام بالقتال من أجلهم في كل مباراة وكل موسم وكل مسابقة”.

وتابع رونالدو: “في النهاية، يمكننا جميعا أن ننظر إلى الوراء وندرك أننا حققنا أشياء عظيمة، ليس كل ما أردناه، ولكن رغم ذلك كتبنا قصة جميلة جدا معا”.

وختم كريستيانو رونالدو رسالته المؤثرة بهذه الكلمات: “سأكون دائما واحدا منكم، أنتم الآن جزءا من تاريخي مثلما أشعر أنني جزء من تاريخكم. إيطاليا، يوفنتوس، تورين، تيفوسي بيانكونيري، ستكونون دائما في قلبي”.

وأرفق رونالدو مع رسالته مقطعا مصورا يضم لقطات من انتصاراته داخل نادي يوفنتوس الإيطالي.