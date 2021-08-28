بالفيديو: كريستين ستيوارت تنهار من البكاء.. ما علاقة الأميرة ديانا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

طرحت الشركة المنتجة لأحدث فيلم سينمائي عن الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، أمس الخميس، إعلانه الترويجي، وهو من بطولة النجمة الأمريكية، كريستين ستيوارت.

وتدور أحداث الفيلم بعنوان “سبنسر”، وهو اسم عائلة الأميرة ديانا، في عام 1991، وتحديدا في عطلة الكريسماس، التي تتخذ الأميرة البريطانية فيها قرارا بإنهاء حياتها الزوجية مع ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز.

وتظهر كريستين ستيوارت في إحدى لقطات الإعلان الترويجي وهي تنهار من البكاء بشخصية الأميرة ديانا، في إشارة إلى معاناتها داخل أروقة القصر الملكي البريطاني.

ولم تشبع شركات إنتاج فيلم “سبنسر” فضول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول قدرة كريستين ستيوارت على التحدث باللكنة الإنجليزية، إذ أن هناك مشهدا واحدا في الإعلان تظهر فيه الممثلة الأمريكية وهي تردد كلمتين فقط.

وتظهر في المشهد الممثلة البريطانية، سالي هوكنز، وهي تقول للأميرة ديانا: “إنهم يعرفون كل شيء”، لتجيبها: “إنهم لا يعرفون”.

وجنى إعلان فيلم “سبنسر” حتى لحظة كتابة هذه السطور أكثر من مليون مشاهدة، بعد طرحه أمس الخميس على موقع “يوتيوب” للفيديوهات.

ومن المقرر طرح فيلم “سبنسر” في دور العرض السينمائي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.