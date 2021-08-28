شكرا لقرائتكم خبر عن ماشية على الموضة.. ابنة كورتنى كاردشيان تثير ضجة بشعر أحمر نارى..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن بينلوبى ديسيك قررت أن تسير على خطى والدتها نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان وتتحول لواحدة من أشهر أيقونات الموضة والجمال فى العالم، وهو ما ظهر بوضوح بسبب أحدث إطلالاتها التى أثارت الكثير من الجدل سواء بالمواقع الفنية أو على الـSOCIAL MEDIA.

ابنه كورتني كاردشيان باطلالة خاطفة للأنظار

فاجأت كورتنى كارديشان ذات الـ (42 عامًا) محبيها وعشاقها بكشفها عن صورة جديدة لابنتها "بينلوبى ديسيك" التى ظهرت بـ"لوك" جديد خاطف للأنظار، حيث ظهرت الطفلة البالغة من العمر (9 سنوات) بشعرها باللون الأحمر النارى الجديد، وهو ما جعل الكثيرين يؤكدون أن الفتاة تأخذ خطواتها الأولى نحو عالم الموضة والجمال وذلك بالرغم من صغر سنها إلا أن حياتها بين أهم عائلة لتليفزيون الواقع فى العالم وهى عائلة "كاردشيان" تشجع الفتاة لتأخذ خطوات بارزة ومهمة فى عالم الشهرة.

ومن المتوقع أن بينلوبى ستسير على خطى نساء "كاردشيان" لتكون صاحبة علامة تجارية خلال السنوات القليلة المقلبة.

يذكر أن صورة بينلوبى ديسيك حصدت أكثر من 1.7 مليون LIKES حتى الآن بصفحة كورتنى كاردشيان على "إنستجرام".