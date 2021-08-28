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شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يتعاون مع الشاعر رمضان محمد فى أغنيتى "كدة فل وهشترى دماغى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر رمضان محمد، عن تعاونه مع المطرب مجد القاسم فى أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم" كدة فل"، من ألحان كريم طارق، وتوزيع الموسيقى محمود صبرى، والثانية بعنوان "هشترى دماغي" دويتو مجد مع شقيقة محجوب، من ألحان كريم طارق، وتوزيع أمير طاحون .
وأضاف رمضان لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر طرح الأغنيتين خلال فترات متباعدة خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، متمنيًا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور، وسعيد بالتعاون مع مجد لتقدم بشكل جديد ومختلف غير أعمال السابقة.
اغنية مجد القاسم (1)
وطرح مجد القاسم مؤخرًا أغنية سينجل تحمل عنوان "في حفظ الله"، من كلمات أحمد سامي، وألحان كريم طارق، وتوزيع أشرف البرنس، وتحمل الأغنية الطابع الدرامي على رتم مقسوم، ويقول أول مقطع من الأغنية، في حفظ الله وربنا يوفقك.. بس اللي أنت معاه حاسب ليغرقك.
وانتهى مجد القاسم من تسجيل أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "باقة ورد"، ويضم الألبوم 10 أغانى، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.
اغنية مجد القاسم (2)