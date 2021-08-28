شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يتعاون مع الشاعر رمضان محمد فى أغنيتى "كدة فل وهشترى دماغى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر رمضان محمد، عن تعاونه مع المطرب مجد القاسم فى أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم" كدة فل"، من ألحان كريم طارق، وتوزيع الموسيقى محمود صبرى، والثانية بعنوان "هشترى دماغي" دويتو مجد مع شقيقة محجوب، من ألحان كريم طارق، وتوزيع أمير طاحون .

وأضاف رمضان لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر طرح الأغنيتين خلال فترات متباعدة خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، متمنيًا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور، وسعيد بالتعاون مع مجد لتقدم بشكل جديد ومختلف غير أعمال السابقة.