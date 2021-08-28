شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تمثيل فى مهرجان إيزيس المسرحى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة معتزة صلاح عبد الصبور ورشة فى فن أداء الممثل خلال الفعاليات الموازية لمهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة والذى من المقرر انعقاد الدورة التأسيسية منه فى الفترة من 15 حتى 21 سبتمبر المقبل، وستعتمد الفنانة معتزة عبد الصبور خلال برنامج التدريبات الخاصة بها على عمل مستوحى من كل المناهج والمدارس العامة التى أثبتت فاعليتها فى مجال تدريب الممثل.

وستعتبر الورشة بمثابة كورس مكثف للتمثيل مدته 25 ساعة بواقع خمسة ساعات يومية خلال فترة انعقاد المهرجان وسيتم اختيار المتدريبين من خلال اختبارات فى التمثيل ويشترط الخبرة السابقة فى مجال التمثيل والجدية فى الحضور.

يذكر أن الفنانة معتزة صلاح عبد الصبور ممثلة مسرحية ومدربة تمثيل تخرجت من قسم الأدب الإنجليزي والمقارن بالجامعة الأمريكية وبدأت رحلتها مع التمثيل أثناء الدراسة في المرحلة الثانوية بالولايات المتحدة الأمريكية وواصلت من خلال مسرح الجامعة الأمريكية، ثم انتقلت للمسرح الاحتراف، وشاركت بالتمثيل في عدد من العروض المسرحية الناجحة وحازت على جائزة أفضل ممثلة فى المهرجان القومي للمسرح عام 2007، وقد تدربت على فن التمثيل على يد عدد من المدربين المسرحين العالميين .



معتزه عبد الصبور (1)



معتزه عبد الصبور

ويقام مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والسياحة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة القاهره والمجلس القومى للمرأة، ومن أهم أهداف المهرجان دعم الجهود التى تبذلها الدولة لتمكين المرأة وإقامة جسور ثقافية بين النساء من مختلف أنحاء العالم والتحفيز على التعبير عن ذواتهن فى إطار فنى وفكرى وجمالى وتشجيع صناع المسرح على معالجة ومناقشة قضايا وهموم المرأة.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيسته ومؤسسته الممثلة والمخرجة عبير لطفى ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم، والمخرجة عبير على .