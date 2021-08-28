محمد رمضان: "لم أصل لـ 5 % من طموحي".. وهكذا رد على الإنتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان محمد رمضان، على الانتقادات التي يتعرض لها من وقت لآخر، مشيرًا إلى أنه لم يتخط الـ 5 % من طموحه.

وقال رمضان، في لقاء له على قناة "الجديد" اللبنانية: "منذ مشواري الفني وحتى عام 2021.. لم أصل لـ 5 % من طموحي".

وأضاف: "بعض الانتقادات التي أسمعها وأتعرض لها هي نتيجة إن الناس عُمرها ما هتتكلم عن المهزوم ولكن تتحدث عن المنتصر، وبحس إن دي ضريبة ومؤشر لنجاحي".

وكان الفنان محمد رمضان، تعرض مؤخرا لبعض الانتقادات، عقب اعلانه يوم الخميس الماضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" عن حصوله على الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

ونشر رمضان صورًا من التكريم عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "شكرًا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرًا المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح".

وذلك قبل أن يصدر المركز الثقافي الألماني في لبنان، بيانا رسميا مساء الجمعة، يعلن فيه تراجعه عن تكريم الفنان محمد رمضان، وقرر سحب الشهادات التي منحها إياه.