جيهان خليل تُعلن تعافيها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة جيهان خليل، تعافيها من فيروس كورونا، بعد إصابتها به خلال الأيام الماضية.

ونشرت جيهان، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا الحمد لله كويسة وخفيت.. كانت فترة صعبة جدًا، بس الحمد لله ربنا نجاني".

وأضافت: "في ناس لسه عاوزة أشكرهم من قلبي على محبتهم، وعلى كل اللي عملوه لحد ما عديت الأزمة وربنا شفاني ..كنت مترددة في الأول صح ولا لأ بس لأ طبعا خدوا التطعيم".

يذكر أن جيهان خليل شاركت في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "أحسن أب" مع علي ربيع وهاجر أحمد من إنتاج شركة سينرجي.

كما شاركت جيهان خليل في مسلسل "لحم غزال" مع النجوم: غادة عبدالرازق، عمرو عبدالجليل، شريف سلامة، بسنت شوقي وغيرهم.