صورة| أحمد فهمي وهنا الزاهد برفقة كلبيهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد فهمي بصحبة زوجته الفنانة هنا الزاهد برفقة كلبيهما، في أحدث ظهور لهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر فهمي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ليلة الجمعة".

وكانت الفنانة هنا الزاهد، احتفلت خلال الشهر الجاري، بمرور 3 سنوات على يوم خطوبتها لزوجها الفنان أحمد فهمي.

ونشرت هنا، صورة لها مع "فهمي" عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "3 سنوات معًا بشكل رسمي.. لسنوات عديدة أخرى".

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بخطوبتهما يوم 15 أغسطس 2018 في جو أسري بحضور عدد من أصدقاء العروسين.

وفي 11 سبتمبر 2019، احتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.