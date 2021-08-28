داوود حسين يحضر مسرحية "أبو العربي" ويلتقي سفير السعودية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان الكويتي داوود حسين، على حضور مسرحية "أبو العربي"، معربًا عن سعادته بمقابلة سفير السعودية بالقاهرة.

وكتب حسين، عبر حسابه على إنستجرام: "بدعوة كريمة من النجم بأخلاقه وفنه أخي الذي أعتز به الفنان هاني رمزي.. حضرت عرض مسرحية (أبو العربي) في القاهرة.. الطيب يوصلك بالطيبين".

وأضاف: "في كواليس بين الفصلين تشرفت بالقامة والقيمة الدبلوماسية الكبيرة سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، رجل يمتلك من الثقافة والإطلاع والخبرة، كاريزما رائعة، عندما يتحدث تستمع إليه بإهتمام، علاوة على ذلك غاية في الذوق.. سعادة السفير أسامة النقلي، تشرفت بك جداً، وشكراً لأخي النجم هاني رمزي".

مسرحية "أبو العربي" بطولة هاني رمزي وحجاج عبدالعظيم وعمرو عبدالعزيز وأحمد فتحي، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.