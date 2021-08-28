لماذا يفتخر محمد رمضان بلقب "نمبر 1"؟.. الفنان يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد رمضان، عن سبب اعتزازه بلقب "نمبر 1" المرتبط به مع الجمهور.

وقال رمضان، في لقاء له على قناة "الجديد" اللبنانية: "أنا (نمبر1) في المكان الذي اخترته لنفسي، و(نمبر1) لأني في طريق خاص بي، ومش بنافس اللي بيغنوا أغاني رومانسية، وأنا أغني لون خاص بي، ولذلك فأنا (نمبر1) في اللون بتاعي".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن يوم الخميس الماضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

ونشر رمضان صورًا من التكريم عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "شكرًا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرًا المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح".

وذلك قبل أن يصدر المركز الثقافي الألماني في لبنان، بيانا رسميا مساء الجمعة، يعلن فيه تراجعه عن تكريم الفنان محمد رمضان، وقرر سحب الشهادات التي منحها إياه.