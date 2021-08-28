في الحفل الثاني لخطبتهما.. رقص ريم سامي وخطيبها مع تامرحسني (صوروفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة ريم سامي، بخطوبتها لليوم الثاني على التوالي، بالساحل الشمالي.

وأحيا الفنان تامر حسني، أمس الجمعة، حفل خطوبة ريم سامي على رجل الأعمال طارق هيمن.

ورقصت ريم سامي وخطيبها على أغنيتي "حلو المكان" و"يا أنا يا مفيش" التي غناهما تامر حسني على خشبة المسرح أمام حضور حفل الخطوبة.

وكانت ريم سامي، قد احتفلت يوم الخميس الماضي، بخطوبتها في حفل حضره عدد كبير من الفنانين، وفاجئت متابعيها صباح الجمعة بوجود حفل ثاني لخطوبتها مساء الجمعة، ويحييه تامر حسني ويضم عددا كبيرا من الحضور.