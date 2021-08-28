شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد فهمي مع هنا الزاهد فى أحدث ظهور برفقة كلابهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر دائمًا النجم أحمد فهمي حبه واهتمامه بتربية الكلاب، ويبدو أنها أصبحت صفة مشتركة بينه وبين زوجته الفنانة هنا الزاهد، حيث أصبحت هي الأخرى تهتم بنفس الهواية وتلتقط الكثير من الصور برفقتهم كما ظهرت في بعض الصور وهي تطعم كلبتها الصغيرة.



احم فهمي برفقة هنا الزاهد وكلابهما



احمد فهمي

وظهر الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد برفقتها كلبيهما الصغار في أحدث ظهور لهما معا، وبدا أنه يقضي وقت ممتع برفقة هنا والكلبان وعلق علي صورة بكلمتين فقط "ليلة الجمعة"، في إشارة منها أنه قضي عطلة نهاية الأسبوع بجلسة منزلية، وعلقت هنا علي الصورة قائلة: "صورة لطيفة جدًا".

وكان قد استعاد أحمد فهمى ذكريات طفولته، عندما كان ناشئا فى النادى الأهلى تحت قيادة الكابتن فوزى سكوتى والكابتن مفتى إبراهيم، ونشر صورة قديمة له طفولته خلال تواجده فى القلعة الحمراء، ضمن صفوف الناشئين.

وعلق أحمد فهمى على الصورة التى نشرها عبر حسابه الرسمى بإنستجرام: "ناشئين النادي الأهلي تحت قيادة الكابتن فوزى سكوتى والكابتن مفتى إبراهيم، تفتكروا أنا فين؟".

أحمد فهمى

فهمى

وفى سياق آخر، أصبحت مجاميع الثانوية العامة لعدد كبير من النجوم والمشاهير معروفة أمام متابعيهم، خاصة بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الثلاثاء الماضى، ومن بين النجوم الذين حصلوا على مجموع درجات مرتفع في الثانوية العامة النجم أحمد فهمي الذي حصل علي مجموع 99,8%، وهو ما جعل فهمي يعلق على الأمر بشكل كوميدى ساخر على تويتر بـ"مش عارف ده مجموعى فى الثانوية العامة ولا كنت بنافس ديتول".