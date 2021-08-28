شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يكشف كواليس اللحظات الأخيرة فى حفل الساحل الشمالى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد حماقي أمس الجمعة حفلا غنائيا ضخما بالعلمين في الساحل الشمالي، حيث حضر الحفل عدد كبير من متابعي النجم الذي قدم من خلاله أحداث أغانية التي طرحها منذ بداية الشهر الجاري، وكشف حماقي من خلال حسابه علي موقع إنستجرام كواليس اللحظات الأخيرة قبل حفل من ارتدائه الملابس وتصفيف شعره وطريق وصله للحفل وحتي صعوده علي المسرح.

واستقبل الجمهور النجم محمد حماقى أمس بمجرد ظهوره على المسرح بعد فاصل من الألعاب النارية من الفنان أحمد عصام بحفاوة كبيرة، فى حفلته التى أقيمت الليلة بمسرح الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وقال حماقى لجمهوره: أنا سعيد بيكم ووحشتونى وسعيد إنى بحتفل بالألبوم الجديد معاكم.

وحيا حماقى الشاعر والملحن عزيز الشافعى، ودعاه للصعود على المسرح وشكره لجهده فى ألبومه الجديد.

وأجرى النجم محمد حماقي، بروفه فجر الجمعة، بمكان حفلته بمدينة العلمين على الأغانى التى تم اختيارها مع فرقته الموسيقية والاتفاق على طريقة دخوله وخروجه من الحفل، والتأكيد على جودة أجهزة الصوت والإضاءة، وكان مشاركًا معه بالبروفة حمدى بدر مدير أعماله، والشاعر أمير طعيمة، الذى تربطه به علاقة صداقة قوية وشريكه فى معظم نجاحاته، ومسئول الألعاب النارية أحمد عصام، ومسئول الإضاءة وليد الحريرى، والمسرح تامر فوزى.

يذكر أن حماقى طرح مؤخرًا أغنية "طالع موضة" وهى رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.

وتصدر مؤخرًا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب"، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر طارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.