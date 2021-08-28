شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتألق بإطلالة بسيطة تحت شعار End of Summer.. ومتابعوها: الأبيض يليق بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلت الفنانة درة على جمهورها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمجموعة من الصور ظهرت فيها بإطلالة صيفية بسيطة باللون الأبيض، حيث ارتدت فستان طويل، وفضلت ترك شعرها منسدلاً على كتفيها، وعلقت قائلة: "End of Summer".

أبرز تعليقات متابعى درة

وما أن نشرت درة الصور حتى انهالت عليها تعليقات المتابعين المعبرة عن إعجابهم بإطلالتها البسيطة والهادئة، فكتب أحدهم: "زي القمر"، فيما كتبت أخرى: "جمالك وجمال ذوقك ورقتك وشياكتك"، وعلق آخر: "الأبيض يليق بك".





وتنتظر الفنانة درة بدء عرض حكاية "غالية" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر" في موسمه الثانى الشهر المقبل، والذى كان من المقرر بدء عرضه 28 أغسطس، وقالت النجمة درة في تصريح سابق لـ ”الخليج 365” إن المسلسل سيتم عرضه يوم السبت الموافق 4 من شهر سبتمبر المقبل على قناتى Cbc و Cbc دراما، كما سيعرض أيضا فى نفس الوقت على منصة watch it.

حكاية "غالية" هو اسم شخصية درة ضمن أحداث العمل، وتلعب خلالها قصة "غالية" شخصية فتاة تعشق الموسيقى والعزف ولكن تضطرها الظروف إلى أن تتزوج بطريقة مختلفة بعد أن تتأخر في الزواج ما يجعلها تتعرض للعديد من المشاكل.

"حكاية غالية" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد سنوات منذ قدما معا عددا من الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا، وهي "العار" والريان".

كما تستعد درة لعرض فيلمها الجديد "الكاهن" في شهر سبتمبر المقبل والذي كتبه محمد ناير ويخرجه عثمان ابو لبن ويشاركها بطولته كل من محمود حميدة واياد نصار وجمال سليمان وفتحي عبد الوهاب وحسين فهمي.