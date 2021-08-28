شكرا لقرائتكم خبر عن "خاتم لامع" سبب شائعة خطوبة كاميلا كابيلو وشون مندس.. اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن علاقة النجمة العالمية كاميلا كابيلو وصديقها النجم العالمى شون مندس مادة خصبة للشائعات، حيث يتفاجأ عشاقو ومحبو النجمين بانتشار شائعات حول علاقتهما باستمرار.



كاميلا كابيلو وشون مندس كاميلا كابيلو وشون مندس

بعد أن نشرت النجمة البالغة من العمر (24 عامًا) مقطع فيديو قصير وهى ترقص على واحدة من أغنياتها على حسابها الخاص على تطبيق "TikTok" لاحظ البعض أن كاميلا التي تتمتع بعبية كبيرة حول العالم ترتدى خاتم لامع مذهل وهو ما جعل البعض يؤكد أن كاميلا وشون تمت خطبتهما على صديقها فى أجواء سرية، وهي الشائعة التي انتشرت بسرعة خلال الفترة الماضية.

وقررت كاميلا كابيلو أن تكشف الحقيقة لجمهورها وذلك خلال استضافتها فى برنامج "The Tonight Show" مع المذيع الشهير جيمى فالون، فقد سألها جيمى عن الخاتم اللامع الذى أثار الجدل وما إذا كان صديقها شون مندس تقدم لخطبتها لترد النجمة الشهيرة على الفور أنه لم يأخذ هذه الخطوة وهى غير مخطوبة والخاتم التى ارتدته تجده مميز حقًا لكنه ليس بخاتم خطوبة.



كاميلا كابيلو وشون مندس خلال تنزههما



قبلة من شون مندس لكاميلا