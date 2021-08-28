شكرا لقرائتكم خبر عن "هتشتاقوا".. أغنية جديدة لـ أنغام بتوقيع عمرو الخضرى ومصطفى العسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة أنغام فى أغنية جديدة باسم "هتشتاقوا" من كلمات عمرو يحيى وتوزيع عمرو الخضرى وألحان مصطفى العسال، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، وتحمل عددا من المفاجآت وتنتمى إلى الأغانى الدرامية، كما أكد موزع الأغنية.

وأضاف الموزع عمرو الخضرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع نجمة كبيرة بحجم أنغام لها جمهور كبير فى مصر والوطن العربى ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور .









وطرحت مؤخرا النجمة أنغام، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ونفضل نرقص" عبر قناتها على يوتيوب، وهى كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام، إخراج عادل جمال، وتقول مطلعها: "بتمنى مايتغيرش.. وفى غيرى أنا مايفكرش، يبعد لا مايهزرش.. أنا على بعده أبدا ماقدرش".

وكانت آخر أعمال أنغام دويتو غنائى جمعها بالنجم اللبنانى وائل كفورى بعنوان "برضه بتوحشنى" من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، وكسرت حاجز الـ 3 ملايين ونصف مشاهدة.

يذكر أن آخر حفلات أنغام، كانت فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت 24 يوليو، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية فى موسم الصيف.

ووجهت أنغام رسالة شكر لجمهورها فى المملكة العربية السعودية بعد النجاح الكبير الذى حققه حفلها هناك، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ونشرت أنغام فيديو من الحفلة وعلقت عليه: "وقوفكم تاج على راسى أحيا من أجل لحظة كهذه اللحظة.. شكرًا جزيلًا".