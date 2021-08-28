رسالة غاضبة من زوج رنا سماحة تؤكد تكهنات انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وَجّه المُلَحِّن سامر أبو طالب زَوج المطربة رنا سماحة رِسالة غاضبة عَبّر فيها عَمّا يَشعُر بِه تِجاه شخص قريب أثار فيها الشكوك بانفصاله عن زوجته رنا سماحة، وفي الوقت نفسه تُؤَكِّد أنّ المشاكل بينهما وصلت لطريق مسدود بعد إلغاء متابعة كليهما للآخر عبر حساباتهما على السوشيال ميديا.

وزاد سامر أبو طالب الشكوك منذ ساعات بنشره منشوراً عبر حسابه الرسمي على فيسبوك يؤكد على وجود أزمة غير معلنة بينه وبين زوجته، التي لم يعلن انفصاله عنها بشكل رسمي، وكتب سامر في منشوره قائلاً: «التجاهل وقِلّة التقدير بيعلموا الانسحاب.. تكرار الغلطات وقِلّة الذّوق بيعلموا القسوَة… كسر الخواطِر ووجع القلُوب بيعلموك تختار نَفْسك وتفضّلها عن الجميِع وتبطل تعمل حساب لأيّ حدّ».

وأضاف أبو طالب: «مفيش بني آدم خلقهُ ربنا إلَّا وكان لهُ آخر، مهما كان قوي علَى التحمُّل وصبرُه كبير، ومهما كان ودُود ومُتسامِح». وأكمل: «في النهاية لازم هيقف عند حاجات مُحدَّدة؛ لا هيقدر إنّه يعديها، ولا ينفع يتقبلها بأيّ شكل إن كان… فَا محدش يَستَهين بالطِّيب الغلبان اللي بيعمل نَفْسه مَش واخد بالُه (بمزاجُه)، لكِن وقت اللُّزوم لا هيعمل حِساب لا لغالي ولا رخِيص وهيكون علَى حقّ.. مساؤكم شبه نواياكم».

وبالبحث عبر حساب رنا سماحة الرسمي على تطبيق انستقرام الخاص بالصور والفيديوهات لم تظهر صور حفل زفافها أو أيٍّ من فيديوهات الفرح الذي أحياه العديد من النجوم أبرزهم تامر حسني، والذي شهد ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بدءاً بترتيبات الفرح والزواج وشهر العسل.

يشار إلى أن المطربة رنا سماحة رفضت الخوض في تفاصيل انفصالها حتى لا تُصبح «تريند» ويتداول الناس تفاصيل حياتها الأسرية.