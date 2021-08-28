“الصبارة الراقصة”.. هدية نيللي كريم وهشام عاشور بمناسبة زواجهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبلت النجمة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور هدية مميزة بالأمس، حيث نَشَرَتها عَبر خَاصِية القِصَص المُصَوّرة بحسابها على انستقرام.

هدية ​نيللي كريم​ وزوجها لاعب الإسكواش المصري ​هشام عاشور​ تلقتها من أحد أصدقائهما المقيم في نيويورك بمناسبة زواجهما، ونشرت نيللي مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” عبر صفحتها الخاصة على انستقرام، استعرضت فيه الهدية الطريفة وهي عبارة عن “الصبارة الراقصة” التي اشتهرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشرت نِيللي تعليق صديقهما على الهدية الطريفة: “ويا هشام ويا نيللي بجد وحشتونا أوووي أووي، نيويورك ضلمت بعد ما مشيتو”. لتَرُدُّ نيللي على هدية صديقهما قائلة: “نحن أيضاً اشتقنا إليك”.

نيللي كريم نشرت أيضاً مؤخراً صوراً جديدة لها برفقة زوجها عبر حسابها الخاص، تظهر تجولهما في شوارع نيويورك من شهر عسلهما، وقد ظهر الثنائي بعِدّة لَقَطَات مختلفة وعفوية، نالت إعجاب العديد من المتابعين الذين تمنوا لهما أياماً جميلة وأن يبقى الحب يجمع دائماً بينهما.

كان الثنائي نيللي كريم وهشام عاشور قد احتفلا بزفافهما منذ أسبوعين، وارتدت نيللي فستان زفاف مميزاً، على كتفيه وردتان كبيرتان، ووضعت طرحة طويلة على رأسها، وحضر الحفل العديد من الفنانين، منهم عمرو دياب، وكارول سماحة، وأحمد السقا وميشال فاضل، وأمير كرارة وزوجته وآسر ياسمين وزوجته والعديد من النجوم.