ابنة جنات تشاركها الغناء لأول مرة في حفل محكي القلعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: خطفت ابنة المطربة المغربية جنات الأضواء عقب صعودها على خشبة مسرح محكي القلعة وسط هتاف كبير من الجمهور، وأظهرت الصغيرة التي تحمل نفس اسم والدتها ثباتا مدهشا أمام أكثر من 4000 مشاهد تفاعلوا مع غنائها.

جنات مهدت لظهور ابنتها بمخاطبة الجمهور في مهرجان القلعة للموسيقى قائلة: بنتي عاوزة تسلم عليكم، ثم صعدت جنات الصغيرة إلى المسرح وقامت بتحية الجمهور الذي تفاعل معها، وبدأت النجمة جنات حفلها الغنائي على هامش مهرجان محكي القلعة في دورته التاسعة والعشرين بأغنية “اللي بيني وبينك” وسط هتاف كبير وصياح من جمهور القلعة.

واحتشد مسرح المحكى بـ 4000 مشاهد، خلال الأمسية المقامة ضمن فعاليات الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وقضى الحشد الجماهيري الليلة في رحاب الموسيقى العربية، مع صوت النجمة المغربية جنات التي قدمت فقرتها الغنائية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد مختار، بمجموعة من أعمالها الخاصة التي تفاعل معها الجميع، كان منها اللي ” بيني وبينك، مسا الجمال، البادي أظلم، حب جامد، حبيبي على نياته “.

كما تألق نجم برنامج أراب أيدول المطرب محمد حسن في أداء باقة مختارة من أغنيات زمن الفن الجميل، نالت إعجاب واستحسان الحضور، كان منها “أي دمعة حزن لا، أما براوه، ع الحلوة والمرة، بهية” ومن الأعمال المعاصرة ” الليلة يا سمرا، لقيت الطبطبة” وغيرها.