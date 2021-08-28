سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان وتعليق ناري من عمرو أديب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المركز الثقافي الألماني بلبنان سحب الدكتوراه الفخرية من الفنان محمد رمضان ولقب سفير الشباب العربي وأعتذر المركز للشعب والحكومة المصرية عن التكريم وذلك لعدم علمهم بواقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي تسبب محمد رمضان في فصله من العمل ورفض إعطائه مبلغ التعويض المادي الذي حصل عليه من المحكمة بالإضافة ظهور محمد رمضان مع الممثل الصهيوني.

وأصدر المركز الألماني برئاسة الدكتور محمود عبد الله الخطيب، بيانًا صَحَفِيًّا بشأن منحه الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي للفنان محمد رمضان، مؤكدا سحب اللقب منه.

وقال بيان المركز الثقافي الألماني عن سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان: يتقدم مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي بالاعتذار من الشعب المصري وحكومته وجيشه، من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل.

وأضاف البيان: لم نكن نعلم أبدًا أبدًا بحادثة الطيار المصري المؤسفة والتي ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر ونشجب حدوثه، لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارًا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك.

ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة نارية بطريقة غير مباشرة للفنان محمد رمضان، و بعد أن سحب المركز الثقافي الألماني الدكتوراه الفخرية وتكريمه له اليوم، وقال أديب عبر حسابه الخاص بموقع تويتر: لا حيكسب ولا يربح وهيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله.

تابع عمرو أديب قائلا: ربك مش حيسيبه سنة كاملة لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جدا.. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام.

وسبق أن تبرأت نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان من حفل تكريم محمد رمضان، وأصدرت توضيحا رسميا أكدت فيه عدم صلتها بحفل تكريم رمضان ومنحه الدكتوراه الفخرية، لافتا إلى أن النقابة لم تكرم أي إنسان أمس، ولم تمنح شهادة الدكتوراه لأحد، وهناك نقابة صغيرة موجودة في شمال لبنان بمدينة طرابلس، هي من كرمت محمد رمضان، حيث أنها تعاقدت مع أحد شركات الإنتاج والتوزيع ومتعهدي الحفلات، لتقديم هذا التكريم، تحت رعاية وزارة الثقافة.