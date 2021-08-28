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إيمي سمير غانم تُعبّر عن اشتياقها لوالديها بصور من تصميم جمهورهما

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الفنانة إيمي سمير غانم تشارك جمهورها مشاعر الحزن التي تعيشها بعد رحيل والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ونشرت عبر “إنستغرام” صورتين مرسومتين جمعتها مع شقيقتها دنيا ووالديها الراحلين والتي رسمها وصممها أحد متابعيها، لتعبّر عن لم شمل الأسرة.

وكانت إيمي سمير غانم كتبت عبر “إنستغرام” منذ يومين: “بحبك يا أمي وأتعذب من غيرك… الحمد لله على كل شيء، ربنا يرحمك يا رب”.

أما شقيقتها دنيا فوجّهت الشكر لمن وقف بجانبها وقالت: “شكراً لكل الناس الذين يحبوننا ويقفون إلى جانبنا ويسألون علينا ويراعون مشاعرنا، وهذا طبيعي بين الأصدقاء والأقارب، لكنني أكتب للجمهور العظيم، ربنا يخليكم لنا، وسأظل أشكركم طول عمري على إحساسكم بنا”.

كما أعربت عن اشتياقها لوالدتها، قائلة: “ليس عندي شيء أقوله غير إنني فعلاً أصبحت يتيمة من دون أمي التي علمتني الرضا، وأنا راضية فهي علمتني أن أحمد الله على كل شيء”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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