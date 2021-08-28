لمن قالت زوجة أحمد سعد: “مصممة تتهزأ”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت عارضة الأزياء علياء بسيوني، زوجة الفنان أحمد سعد، الجدل علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد أن نشرت صورة من صفحة تنتحل شخصيتها على فيسبوك، وطالبت أصدقائها بعمل حظر للصفحة، كاشفة أن من دشن الصفحة هي سيدة، ولكن لم تفصح عن اسمها، واكتفت بكتابة تعليق: “مصممة تتهزأ.”

وكان أحمد سعد، قد احتفل مؤخراً بعقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني، داخل أحد الفنادق الكبرى، وذلك بعد أن تصالح الثنائي وعادا إلى بعضهما.

واقتصر الحفل على حضور أسرتهما فقط داخل جناح في الفندق، على عكس ما كان متفق عليه في السابق من إقامته في قاعة ودعوة الأصدقاء.

وتعد هذه الزيجة هي الرابعة لأحمد سعد، حيث تزوج للمرة الأولى من لبني بيومي وهي أم طفليه، ثم من ريم البارودي وبعدها سمية الخشاب.