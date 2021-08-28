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بصورة من طفولتها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوّجه لها رسالة جديدة

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الفنان الشاب وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز رسالة لشقيقته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متمنياً لها الشفاء العاجل.

ونشر وائل عبدالعزيز، صورة لشقيقته ياسمين في مرحلة طفولتها معلقاً: “يلا ارجعي واحشتينا”.

ومازالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تتلقي علاجها في سويسرا، ويتردد إنها ستضطر لإجراء جراحة جديدة لتلافي تداعيات الخطأ الطبي الذي تعرضت له في الجراحة التي أجرتها بالقاهرة.

وكانت ياسمين قد غادرتإلى جنيف بطائرة إسعاف مجهزة ، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في مصر مؤخراً.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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