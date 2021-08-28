أهالي مدينة بنها يطالبون منى زكي بالإعتذار بسبب هذا التصريح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طالب عدد من أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية في مصر، الفنانة مني زكي، بالاعتذار عن تصريحها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، حيث أكدت أن زوجها منفتح ومثقف رغم أنه من أبناء مدينة بنها، وهو ما اعتبره الأهالي بمثابة إهانة مطالبين الفنانة بالتراجع عن هذا التصريح الصادم الذي لا يليق بمدينة في قيمة بنها.

ونشر عدد من رواد «فيسبوك»، منشورات لإعلان رفضهم تصريح مني زكي والذي يُفهم منه أن مجتمع مدينة بنها غير مثقف، وهو أمر غير صحيح.

وأجمع عدد كبير من الأهالي على أن ما حدث تنمر بأهالي بنها ويجب عليها الاعتذار.