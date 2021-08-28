هند صبري تعود إلى الـ”سوشيال ميديا” بصورة من البحر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة غياب عن التواصل مع جمهورها عبرالسوشيال ميديا، عادت النجمةهند صبري مجدداً، نشرت صورة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”ن وهي تقضي عطلتها الصيفية على الشاطئ.

وعلقت هند صبري على الصورة قائلة:” آخر أيام الصيفية”، وتفاعل معها متابعوها وطالبوها بعدم الغياب عن التواصل معهم.

من احية أخرى انتهت صبري من تصوير مسلسل “البحث عن علا” وترصد من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري في العشر سنوات الأخيرة من خلال شخصية “علا عبد الصبور” الصيدلانية التي تحاول مواكبة تطورات العصر.

وأوضحت أن مسلسل “البحث عن علا” ليس الجزء الثاني من مسلسل “عايزة اتجوز”.

ويشاركها البطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، هاني عادل، ندى موسى ونخبة من ضيوف الشرف من بينهم خالد النبوي، يسرا، شيرين رضا.

يذكر أن هند صبري شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “هجمة مرتدة” مع أحمد عز وهشام .