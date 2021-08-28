شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تكشف عن صور نادرة لوالدها ووالدتها معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن صور نادرة فى شبابها تجمعها بوالدها ووالدتها معا، وعلقت على الصورة عبر حساب والدتها على "انستجرام":" مامي الله يرحمها وبابي الله يرحمه وطنط نانو وأنا"، والتي لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها فور نشرها.

وكانت قد كشفت أميرة مختار عن كواليس تعارف والدها على والدتها ووصيتها له عندما يبلغ سن الــ50، عندما نشرت صور لوالدتها في شبابها من ثانى لقاء لوالديها معا.



رجاء الجداوى وزوجها

وحكت أميرة كواليس تلك الصورة، حيث كتبت:" تذكرني عندما تبلغ الخمسين، كتبت كده لبابي علي الصورة دي تاني يوم شافته.. الله يرحمهم".

وأوضحت أميرة في التعليقات ان الصورة التي نشرتها لوالدتها أعطتها رجاء الجداوى لزوجها حسن مختار في ثانى لقاء تعارف لهما ووصته بان يتذكرها عندما يبلغ الـ 50 عاما من عمره.



رجاء الجداوى



رجاء الجداوى



رجاء الجداوى

وظلت النجمة رجاء الجداوي أيقونة للشياكة والأناقة منذ أن ظهرت كعارضة أزياء في بدايتها قبل دخولها عالم التمثيل، مروراً بسنوات عمرها التي قضتها ملهمة للكثيرات في عالم الموضة والأناقة حتى وفاتها في 5 يوليو 2020 العام الماضي

وكان خبر وفاتها من أكثر الأخبار الصادمة لكل محبيها، لكنها رحلت وتركت وراءها إرثا من الفن والإبداع والأعمال الخالدة، واستطاعت أن تحفر اسمها بحروف من ذهب فى تاريخ السينما والتليفزيون، وفى قلوب وعقول الجميع.

اسمها الحقيقى "نجاة" وعاشت مع خالتها تحية كاريوكا،بدأت مسيرتها مترجمة بشركة إعلان، ثم عارضة أزياء،اتجهت للتمثيل وكانت انطلاقتها من فيلم "غريبة" 1958،قدمت ما يزيد على 300 عمل بين السينما والتليفزيون، استمر نشاطها الفني 62 عامًا دون توقف، أُعلن في 24 مايو 2020 عن إصابتها بكورونا، تلقت العلاج لمدة 43 يومًا حتى توفيت صباح الأحد 5 يوليو .