شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة المسرح.. 5 عروض جديدة أبرزها لـ يحيى الفخرانى وأشرف عبدالباقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد السوق المسرحى هذا العام صحوة مسرحية رغم ظروف كورونا والتباعد الاجتماعى، إلا أن نجوم الكوميديا وصناع المسرح يسيرون في طريقهم دون التأثر بأى معوقات تهدد المسيرة المسرحية.

ويشهد الموسم الحالى عرض أكثر من خمس مسرحيات يقود كل منها عدد من نجوم الكوميديا ويعرض البعض منها على مسارح القاهرة والأخر يعرض بمسارح الإسكندرية والساحل الشمالى، ويرصد ”الخليج 365” أهم العروض المتواجدة حاليا بالموسم:

"ياما في الجراب يا حاوى"

من المسرحيات التي تعرض حاليا مسرحية "يا ما في الجراب يا حاوى" بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، للمخرج مجدى الهوارى، وتقدمها كايرو شو بمشاركة "تذكرتى"، برئاسة منتصر النبراوى.

وتدور أحداث المسرحية في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، فإنها تضم جميع عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" عن رائعة بيرم التونسي وألحان أحمد صدقي، وإخراج مجدي الهواري، وأشرف عليها فنياً محمد هانى، ويشارك فى بطولة العرض بجانب يحيى الفخراني، إياد نصار والمطرب محمد الشرنوبي والمطربة كارمن سليمان، وشريف دسوقي، وسما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبني ونس وعلاء قوقة، وكتب أشعار البداية والنهاية حسن المهدي، وقامت بتصميم الاستعراضات رشا مجدى.

"مسرحية شمسية واربع كراسى "

يعرض أيضًا النجم أشرف عبد الباقى، أحدث أعماله المسرحية التي تحمل اسم "شمسية وأربع كراسى"، على مسرح الساحل الشمالى، والمسرحية يشارك فى بطولتها كل من محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، الفنانة ميرهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

"مسرحية سيد درويش"

تعرض أيضا هذه الأيام مسرحية "سيد درويش" على مسرح البالون بالعجوزة، ويقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل مشخصًا دور فنان الشعب سيد درويش، وتشاركه الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها مجموعة من فنانو المسرح، منهم رشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، ،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.

"مسرحية زقاق المدق"

تعرض مسرحية "زقاق المدق" على خشبة مسرح محمد عبد الوهاب في الإسكندرية حاليا ولمدة شهر، وبعدها تعود إلى مسرح البالون لعرضها، وهى من بطولة كل دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

"زقاق المدق"، رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية ، تدور احداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.