"ترقص وتغني".. بسمة بوسيل تشارك تامر حسني في حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الفنان تامر حسني، مساء أمس الجمعة، حفلا بالساحل الشمالي، بحضور زوجته بسمة بوسيل.

وظهرت بسمة، خلال الحفل على المسرح أمام الحضور ومعها تورتة كبيرة للإحتفال بعيد ميلاد زوجها الـ 44 الذي وافق يوم 16 أغسطس الجاري.

وشاركت بسمة بوسيل زوجها غناء أغنية "كل سنة وأنت طيب"، وشاركته أيضا في الرقص على المسرح أمام الجمهور الذي تفاعل معهما.

جدير بالذكر أن آخر أغاني تامر حسني كانت أغنية "صعبة" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبدالرحمن شوقي، ومن إخراج تامر حسني.