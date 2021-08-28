إيرادات الجمعة.. "الإنس والنمس" الأول و"العارف" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 6 أفلام، هي: "200 جنيه"، "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام الستة مجتمعة أمس الجمعة 27 أغسطس إيرادا بلغ 3 ملايين و289 ألفا و474 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الإنس والنمس

احتل صدارة شباك التذاكر فيلم "الإنس والنمس"، محققًا مليونا و257 ألفا و2 جنيه.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

200 جنيه

وكان المركز الثاني من نصيب فيلم "200 جنيه"، بعد تحقيقه 681 ألفًا و882 جنيهًا.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، دينا فؤاد.

موسى

وفاز بالمركز الثالث فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 626 ألفا و638 جنيها.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.

العارف

جاء فيلم "العارف- عودة يونس" في المركز الرابع، والذي حقق إيرادا قُدر بـ257 الفًا و244 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز الخامس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 174 ألفا و760 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

في المركز السادس يأتي فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 91 ألفا و948 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.