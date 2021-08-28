أحمد زاهر يروج لحدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روج الفنان أحمد زاهر، لحدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" المقرر عرضها قريبا.

ونشر زاهر، صورتين له من المسلسل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "حدوتة (كدبة كبيرة) من مسلسل ورا كل باب على قناة الحياة من يوم ٤ سبتمبر إن شاء الله انتظرونا ويارب يعجبكم".

حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" مع الفنانة هنادي مهنا، من تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة "سينرجي".

وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين، وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وغيرهم يعتبرونها العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

جدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" فكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.