رسالة سمية الخشاب للأمهات: مشغولة ومش مسئولة بتخلفي ليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة إلى الأمهات عبر حسابها بموقع "تويتر".

وكتبت سمية: "نداء للأمهات اللي مش فاضيين لتربية ولادهم.. يا حلوة ياللي مشغولة ومش مسئولة بتخلفي ليه؟ لما أنتي مش قد مسئولية تربية أطفال والاهتمام بيهم طيب ليه حضرتك تعبتي نفسك وتعبتي معاكي المجتمع".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".