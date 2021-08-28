فيديو صادم.. سلحفاة عملاقة تصطاد طائرا وتأكله

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 8 دقائق

وثق مقطع فيديو يظهر لأول مرة سلحفاة عملاقة – والتي يعتقد منذ وقت بعيد أنها حيوان نباتي – وهي تتناول وجبة خفيفة من اللحم بعد هجوم على طائر صغير، في في مشهد مثل صدمة للعلماء.

السلاحف العملاقة حيوانات ضخمة، يمكن أن يزن ذكورها أكثر من 700 رطل (أكثر من 300 كيلوغرام)، وعادة ما تتناول الكثير من الخضر، وخاصة الأعشاب والأوراق، ويمكنها أن يأكلوا ما يصل إلى 11% من الغطاء النباتي في موطنها، حسبما ذكر موقع “يو إس إيه توداي”.

لكن آنا زورا، مديرة الحماية في جزيرة فريجيت الخاصة في سيشل، كانت تراقب الطيور في يوليو/ تموز 2020، عندما شاهدت سلحفاة تطارد فرخا من طائر الخرشنة على جذوع الأشجار، وقررت تسجيل الحادث.

وقالت في فيديو نُشر في مجلة “Current Biology” بتاريخ 23 أغسطس/ آب: “ما جذب انتباهي هو أن هذه السلحفاة لم تكن تتجول فقط. المثير للاهتمام سيحدث”.

في مقطع الفيديو الشهير، يمكن مشاهدة السلحفاة وهي تقترب من الطائر، الذي ينظر بعيدا في البداية وكأنه يقول: “لا يوجد شيء لك هنا”. ثم عندما تقترب السلحفاة، ويستدير الطائر لينظر إليها، قبل أن تهاجمه السلحفاة وتقتله في النهاية.

وقال جاستن غيرلاخ، مدير دراسات علم الأحياء في بيترهاوس، التابعة لجامعة كامبريدج والباحث المنتسب لمتحف الأحياء بالجامعة: “طاردت السلحفاة العملاقة كتكوت الخرشنة على طول جذع شجرة، وقتلت الكتكوت وأكلته في النهاية”. قاد غيرلاخ البحث مع زورا.