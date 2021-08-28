بيع مسدس بأكثر من 6 ملايين دولار.. ما القصة؟!

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2021 10:06 صباحًا

تم بيع المسدس، الذي استخدم في قتل “بيلي ذا كيد” أحد أشهر الخارجين عن القانون في الغرب الأمريكي بستة ملايين دولار، حسب ما أعلن القائمون على مزايدات بونهامز في الولايات المتحدة.

ووفقا للقائمين فإن شراء المسدس وهو من طراز “كولت” واستخدمه قائد الشرطة “بات جاريت” في عام 1881 لقتل بيلي، في المزاد تم عبر الهاتف من شخص طلب عدم ذكر هويته.

وقالت دار المزادات إن المسدس “هو من أكثر الكنوز الأيقونية للتاريخ القديم للغرب الأمريكي”، مضيفة أن السعر الذي بلغ 6.03 مليون دولار هو رقم قياسي عالمي مقابل أي سلاح ناري.

وكان بيلي ذا كيد مطلوبا في أريزونا ونيو مكسيكو بعد أن قتل ثمانية رجال. وتعقبه غاريت إلى مزرعة في فورت سومنر في نيو مكسيكو وأطلق عليه النار فأرداه قتيلا في الـ 14 يوليو/تموز 1881.

يذكر أن بيلي لم يكن معروفا عندما كان على قيد الحياة، ولكن بعد سنة من مماته جعل منه مدير الشرطة بات غاريت، والذي كان قد قتله بنفسه، أسطورة عندما ألف عنه كتابا مثيرا للدهشة سمّاه “الحياة الأصيلة للولد بيلي” ومنها أصبح الولد بيلي رمزا عند الغرب الأمريكي.