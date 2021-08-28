بالفيديو – إطلالة ذهبية ساحرة لهيفاء وهبي في حفل العلمين

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أبهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجمهور بإطلالتها خلال إحيائها حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي، شاركها فيه الفنان المصري أكرم حسني.

وتواجد على المسرح الفنان إدوارد، كما رحبت هيفا بفنان المهرجانات حمو بيكا بطريقة مميزة، والذي نشر فيديو يوثق الأمر في صفحته، وتوجهت له بالقول :”حبيبي هون، محدش يزعلي حمو أنا بشوف فيديوهاته وساعات بتستفزوه”.

أما إطلالة هيفاء فسحرت الجمهور الذي احتشد بالآلاف، إذ اعتمدت إطلالة ذهبية، تميزت بشورت قصير وتوب مخططة جمعت اللونين الأخضر والذهبي، واللوك كله جاء لماعاً، فيما انتعلت صندالاً عالي الكعب، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، فبدت نجمة متلألئة على المسرح، وقد غنت هيفا أجمل أغنياتها الضاربة القديمة والجديدة، وأمتعت الجمهور الذي قضى معها أجمل الأوقات.