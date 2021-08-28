نجوى كرم تحقق نجاحاً كبيراً بـ”ساحر قلوب”

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

استطاعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ان تتصدر وتحتل التريند الأول، بأغنيتها الجديدة “ساحر قلوب” في عدد من الدول العربية، اذ لاقت رواجاً كبيرا بين الجمهور، وقد تلقّت نجوى عدد كبير من التهاني والرسائل التي عبرت عن اعجابها الشديد بالأغنية، وذلك من الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو وإخراج هس غدار.

وجاءت الأغنية بمثابة تكملة لاغنيتها السابقة “مغرومة ” الذي شاركها في الكليب الخاص بها الممثل السوري معتصم النهار، وترد نجوى في بداية كليب “ساحر قلوب” على سؤال معتصم.

وتقول: “إيه أكيد مغرومة، ومع كل طلة شمس رح ضل مغرومة.. ليش لأ؟ الحب بخلينا نضوي متل القمر، ونشع متل النجوم، ولا لأ؟، وتضيف نجوى وتغني:”مين اللي قال إن الحب منو ساحر قلوب؟ مش رح خلّي الحب ينطفي، حتى الدّني تنطفي”.