ترندات روّجت لها جنيفر لوبيز لخريف 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشتهر المغنية والممثلة جنيفر لوبيز، ليس فقط بموهبتها المميزة، ولكن أيضاً بأزيائها الخلابة التي لا تشوبها شائبة، وتحرص الكثيرات على رؤيتها، خاصةً في بدايات الفصول لمعرفة تريندات الأزياء التي تسود الفترة القادمة.

وقدّمت لوبيز، التي تعيش الآن مرحلةً سعيدةً في حياتها بعد أن استأنفت علاقتها بخطيبها السابق الممثل الأميركي بن أفليك بعد أكثر من 17 عاماً على انتهاء علاقتهما، قطعاً من الأزياء التي ستتصدر الترندات لخريف هذا العام مثل:

السراويل الجلدية

تنوعت طرق جنيفر لوبيز في ارتداء سراويل الجلد الأسود، فهي ترتدي السراويل الجلدية العادية وأيضاً الليجنز وتُكمل إطلالتها بالأحذية الكلاسيكية أو أحذية الكعب العالي أو الأحذية الرياضية، وموضة السراويل الجلدية تُسيطر بقوة هذا الخريف، ويُمكن تطويعها حسب المناسبات النهارية أو المسائية.

أحذية البوت الطويلة والفساتين القصيرة

ظهرت النجمة الجميلة جنيفر لوبيز بأكثر من إطلالة وهي ترتدي الفساتين والأثواب والتنانير القصيرة مع أحذية البوت الطويلة بكعبها العالي والعريض، والذي يُضفي أناقةً وأنوثةً على الإطلالات.

سراويل الساق الواسعة

من الموضات التي تلقى رواجاً بين الفتيات في خريف عام 2021 هو موضة سراويل الساق الواسعة والفضفاضة، والذي يُمكن تنسيقها مع القمصان الكلاسيكية القصيرة والسترات الصوفية الطويلة.

الفراء

تشتهر جنيفر لوبيز بحبها الشديد للفراء، وهذا الأمر عرضها لكثير من الانتقادات من قِبل نشطاء حقوق الحيوان، حيث هاجموها في إحدى المرات أثناء حضورها مهرجاناً مهماً لتوزيع الجوائز وطالبوها بالتوقف عن ذلك، لكنَّ لوبيز لا تتوقف عن استخدام الفراء كإكسسوارات إضافية لمظهرها، ومن القطع الرائجة هذا الخريف هو سكارف الفرو الذي يتم وضعه حول الرقبة وأيضاً السترات المصنوعة من الفرو التي يتم تنسيقها مع قطع الملابس الأخرى.