توم كروز يتعرض للسرقة أثناء تصوير "المهمة المستحيلة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرَضت حقائب لتوم كروز تقدر قيمة محتوياتها بآلاف اليوروهات للسرقة في إنجلترا، حيث يقوم النجم الأمريكي بتصوير الجزء السابع من أفلام "المهمة المستحيلة".

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن هذه الأمتعة كانت داخل سيارة حارسه الأمني، وقد سرقت ليل الإثنين الثلاثاء من أمام فندق في برمنجهام نزل فيه.

وقال ناطق باسم شرطة ميدلاندز الغربية: "تلقّينا بلاغاً بسرقة سيارة من طراز (بي ام دبليو اكس7) في شارع تشرش ستريت في برمنجهام في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 24 أغسطس/آب"، من دون تأكيد هويّة صاحب المركبة.

وقد عثر على السيارة بعد فترة قصيرة، وفق الناطق باسم الشرطة الذي أوضح أن "التحقيق ما زال مستمرّاً" خصوصاً بالاستناد إلى "تسجيلات كاميرا المراقبة في المنطقة التي رُكنت فيها السيارة".

لكن "كلّ ما كان داخل السيارة اختفى"، وفق ما أفاد مصدر صحيفة "ّذي صن" متطرّقاً إلى "بعض الأمتعة والمقتنيات" التابعة للممثل البالغ 59 عاماً.

وكشفت الصحيفة أن اللصوص مسحوا واستنسخوا الإشارة المرسلة من المفتاح العامل بدون تلامس في هذه السيارة الفارهة، وذلك على بعد دقيقتين من مركز للشرطة.

وأوردت "ذي صن" أن "هذه الحيلة التي ترتقي إلى مصافي سيناريوهات أفلام (المهمة المستحيلة) سمحت للعصابة بالفرار بالسيارة أمام أعين الطاقم الأمني".

وأثار توم كروز المعروف عنه أن يؤدّي أغلب مشاهد المخاطرة في أفلامه بنفسه ضجّة هذا الأسبوع في منطقة ميدلاندز شمال إنجلترا.

وقد شوهد وهو يصوّر عدّة مشاهد من الجزء السابع من سلسلة "ميشن إمباسيبل" (المهمّة المستحيلة) التي يؤدّي فيها دور العميل الاستخباراتي إيثن هانت.