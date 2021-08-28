شكرا لقرائتكم خبر عن بشتري راجل.. كيف ناقشت السينما المصرية فكرة زواج "البارت تايم"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل الواسع أثارها ما يسمي بـ زواج "البارت تايم" خلال الساعات الماضية، بعد أن أطلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة بعنوان "زواج البارت تايم "، والذي يعتبر نوعا من الزواج قد يكون معلنًا أو غير معلن في فترة معينة بارتضاء الطرفين مع أختلاف الأسباب والأهداف على حد قولهم.

وبالطبع فكرة زواج "البارت تايم" لم تكن بعيدة عن صناع الدراما المصرية، والتي كانت سباقة في تناولها، من خلال عدد من الأعمال التي عبرت عن فكرة الزواج لوقت معين بالإتفاق بين الطرفين ويتم بعده الطلاق، وكانت في الأغلب أهم أسبابها الرغبة في الإنجاب، ومن أبرز الأعمال:





بشتري راجل

اعتمدت فكرة الفيلم بشكل أساسي علي فكرة زواج “البارت تايم”، حيث دارت أحداثه حول (شمس نور الدين) التي تعمل كموظفة في إحدى البنوك المصرية، وترغب في أن تكون أمًا لهذا تفكر دومًا في الإنجاب، لكنها في الوقت ذاته ترفض الزواج رفضًا قاطعًا، ولذلك تحاول جاهدة أن تبحث عمن يحقق لها حلم الإنجاب بدون الدخول في المسارات التقليدية والمعتادة.

ودشنت صفحة على الفيس بوك، تحت عنوان بشترى راجل، وتقدم لها عدد كبير من الرجال، إلا أنها وجدت ضالتها المنشودة في طبيب بيطري يدعى (بهجت أبو السعد)، واتفقت معه علي الزواج لفترة معينة وبمقابل مادي، حتي يحدث الحمل وبعدها مباشرة يطلقها، وبالتالي تكون قد حققت رغبتها في الإنجاب، وانتهت من إلحاح والدتها عليها للزواج، ولكن تنقلب الأمور بعد أن تتقرب من بهجت وتنشأ بينهما قصة حب، ويقررا البقاء معا بعد أن تنجب شمس.

فيلم "بشتري راجل" من بطولة نيللي كريم ومحمد ممدوح تايسون ولطفي لبيب وليلي عز العرب، تأليف إيناس لطفي، إخراج محمد علي.





سابع جار

المسلسل الذي واجه موجة كبيرة من الانتقادات عند تناوله فكرة زواج “البارت تايم”، من خلال قصة (هالة) ضمن الأحداث، الفتاة الجميلة والناجحة التي ترغب بشدة أن تصبح أمًا، لكن بسبب عقدتها من والدها تحاول الهرب من فكرة الزواج، وفي الوقت ذاته تحاول بشتي الطرق تحقيق رغبتها، إلي أن تصل لفكرة وهي اختيار شخص مناسب من الناحية الوظيفية والشكلية للزواج منه لفترة معينة حتي تستطيع الحمل وبعدها يتم الطلاق، وبالفعل هو ما طلبته من (علي)، الذي كان يحاول لفت نظرها لإعجابه بها، ويوافق علي الفكرة، وتوالت الأحداث إلي أن حدث الحمل ويكتشفا أنهم احبا بعضهما ولا يريدا الطلاق.

مسلسل "سابع جار" من بطولة دلال عبد العزيز وشيرين وأسامة عباس وهاني عادل وهيدي كرم ونيكولا معوض ورحمة ومحمد علاء، تأليف هبة يسري، إخراج أيتن أمين ونادين خان.