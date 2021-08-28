وزيرة الثقافة الإماراتية تؤكد أن 1440 إماراتية حصلن على تراخيص إعلامية

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

قالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب في الإمارات، إن 1440 إماراتية حصلن على تراخيص إعلامية خلال 5 أعوام تقريبا.



وقالت الوزيرة الإماراتية في كلمة نقلتها وكالة أنباء الإمارات: "تحتفل الإمارات بمناسبة غالية علينا جميعاً، وهي يوم المرأة الإماراتية إيماناً من قيادتنا الرشيدة بأهمية دعم المرأة وتمكينها في شتى القطاعات، فقد عملت المرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم بجد واجتهاد لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وتطمح بدور أكبر خلال الـ50 عاماً المقبلة".

وأضافت في كلمة بهذه المناسبة: "لقد خطت المرأة الإماراتية خطوات مهمة في الجانب الثقافي، ففي مجال التراخيص الإعلامية مثلاً حصلت 1440 سيدة إماراتية على هذه التراخيص منذ 2017 وحتى الآن، كما ناهزت نسبة المشاركات من الإناث في المجالات الإبداعية المختلفة، رسم وتصوير وأدب وشعر وكتابة وفنون بصرية وأدائية وغيرها، نحو 50% وقد تزيد في بعض المجالات".