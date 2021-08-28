وفاة الرسام الواقعي الأمريكي تشاك كلوز المعروف بأعماله الشديدة الواقعية

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

توفي، أول أمس عن 81 عاماً الرسام والمصور الأمريكي المعروف بأعماله الشديدة الواقعية وضخامة رسومه للوجوه تشاك كلوز.



وأكد وكيل كلوز المحامي جون سيلبرمان لصحيفة "نيويورك تايمز" وفاة الفنان المولود عام 1940 في مونرو بولاية واشنطن.

وكان كلوز معروفاً برسومه العملاقة لوجوه الأشخاص، وبينها وجهه، وكان يعتمد في بعضها نمطاً فسيفسائياً، فيما كان يُبرز في البعض الآخر تفاصيل شديدة الدقة بحيث تبدو بالعين المجردة وكأنها صور فوتوغرافية.

ومن بين الذين رسمهم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، والملحن فيليب جلاس، ونجم موسيقى الروك لو ريد والفنانة سيندي شيرمان.

ومنذ إصابته بالشلل عام 1988، لم يعد كلوز يتحرك إلا على كرسي متحرك لكنه استمر في الرسم.

وعُرضت أعماله في المتاحف الكبرى، كمتحف الفن الحديث أو متحف جوجنهايم في نيويورك، وزينت كذلك أنفاق مترو نيويورك.